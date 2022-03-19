تحقيقات أميركية وعراقية لتحديد هوية زعيم داعش الجديد

2022/03/19 | 12:33 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نقلت صحيفة العربي الجديد اللندنية عن مصادر استخبارية رفيعة المستوى تأكيدها وجود تنسيق أميركي – عراقي لتحديد هوية زعيم داعش الإرهابي الجديد.

وقالت االصحيفة ان الاميركان اجروا خلال الأيام الماضية تحقيقات مكثفة مع قيادات من “داعش” معتقلة في سجن الحسكة.

وأشارت الى ان الأجهزة الاستخبارية العراقية تواصل بدورها جهوداً كبيرة لتضييق دائرة البحث، مؤكدة ان تحديد هوية زعيم تنظيم داعش الجديد مهم لمعرفة الدائرة التي تحيط به، لاسيما ان التسجيل الصوتي يؤكد انه عراقي.

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