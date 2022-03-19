الاقمار الصناعية تكشف عن تحصينات روسية بمحيط كييف

2022/03/19 | 12:33 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت صور جديدة للأقمار الصناعية أن الجيش الروسي أقام سواتر ترابية حول آلياته العسكرية شمال غربي العاصمة الأوكرانية كييف.

وأظهرت الصور التي التقطتها شركة ماكسار أن السواتر أقيمت حول المعدات العسكرية الروسية بالقرب من منطقة أوزيرا وقاعدة أنتونوف الجوية.

كما شوهدت معدات عسكرية روسية إضافية وبعض أعمال بناء الساتر الترابي في قريتي زدفيجيفكا وبيريستانكا الواقعة في أقصى الشمال الغربي من العاصمة، وفق شبكة “سي إن إن”.

في موازاة ذلك، أعلنت القوات المسلحة الأوكرانية أنها أغلقت طريقين أمام القوات الروسية نحو العاصمة.

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