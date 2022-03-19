2022/03/19 | 12:39 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن الحشد الشعبي، السبت، عن رفع عبوتين ناسفتين من مخلفات تنظيم “داعش” الاجرامي غربي الانبار.وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “مفارز الفوج الثاني/ هيت في هيئة الحشد الشعبي رفعت، اليوم، عبوتين من طريق المحمدي هيت في الانبار”.وأضاف البيان أن “المفارز قامت بتفجيرهما بالتعاون مع مكافحة المتفجرات في الجيش”.[…]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي يرفع عبوتين ناسفتين غربي الانبار) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد الشعبي يرفع عبوتين ناسفتين غربي الانبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).