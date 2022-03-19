جرائم وثقتها كاميرات مراقبة.. شاهد سطو لصوص على متاجر بأمريكا

2022/03/19 | 12:45 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا الأمريكية وثقت كاميرات مراقبة سلسلة من عمليات السطو على العديد من المتاجر، حيث لاحظ موظفو تلك الشركات أن اللصوص يستهدفون الشركات المملوكة لآسيويين وغالبًا ما يتم رصد تلك الجرائم بالكاميرا.

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