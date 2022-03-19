القبض على متهم وبحوزته 18 الف حبة مخدرة في المثنى

2022/03/19 | 12:47 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت شرطة محافظة المثنى القبض على شخص متهم بالمتاجرة بالمواد المخدرة وبحوزته 17.800 حبة في قضاء الخضر.

وأوضحت قيادة شرطة المحافظة ان قسم مخدرات المثنى تمكن وبعد جمع المعلومات والأدلة عن وجود شخص يقوم بالمتاجرة بالمخدرات من القبض عليه من خلال نصب كمين أمني محكم له وضبط الحبوب المخدرة من نوع صفر واحد وامبولات تعاطي لمادة الكريستال والتي كان قد خبأها في أكياس بحديقة المنزل الذي يسكن فيه مشيرة الى توقيف المتهم على وفق أحكام المادة (28) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية.

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