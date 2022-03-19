ماكينزي: إيران مازالت تشكل أكبر تهديد للأمن والاستقرار الإقليميين

2022/03/19 | 12:47 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال قائد القيادة الوسطى الأميركي، الجنرال كينيث فرانك ماكينزي إن تبادل الضربات الصاروخية بين إيران وإسرائيل في العراق وسوريا يضع القوات الأميركية في خطر.

واكد ماكينزي، في إحاطة للصحافيين بوزارة الدفاع الأميركية، أن القوات الأميركية موجودة في العراق بناءً على دعوة من حكومة بغداد.

وأشار ماكينزي الى ان إيران مازالت تشكل أكبر تهديد للأمن والاستقرار الإقليميين، مبينا انها تزود وكلائها في المنطقة بالأسلحة للانخراط في أعمال إرهابية تقوض الحكومات المحلية وتعزز المصالح الإيرانية.

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