الأسد في أول زيارة لبلد عربي منذ اندلاع النزاع السوري

2022/03/19 | 12:47 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث الرئيس السوري بشار الأسد مع ولي عهد الإمارات العربية المتحدة العلاقات الثنائية بين البلدين، في تحول مهم بالشرق الأوسط .

والزيارة هي الأولى للرئيس الأسد الى دولة عربية منذ اندلاع النزاع السوري عام 2011.

وبحسب وكالة انباء الامارات، فان الجانبين أكدا ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وانسحاب القوات الأجنبية من سورية التي فيها تواجد عسكري روسي وايراني وتركي واميركي.

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