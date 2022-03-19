خبير امني: الامريكان هم الفجوة الكبيرة في سيادة العراق

2022/03/19 | 12:49 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ رأى الخبير الامني والاستراتيجي، العقيد علي المعماري، اليوم السبت ان الامريكان هم الفجوة الكبيرة في سيادة العراق.وقال المعماري في حديث لوكالة ايرث نيوز، إن “قضية تهريب المعتقلين من تنظيم الدولة داعش من مراكز اعتقالاتهم في السجون في سوريا والحدث في حسكة ما هي الا مآرب ارهابية يقوم بها اجندات خارجية من اجل […]

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