2022/03/19 | 12:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مقتل وإصابة ثلاثة اشخاص بحادث سير مروّع في ذي قار

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