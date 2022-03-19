الحشد الشعبي يطلق عملية امنية جنوب مدينة تكريت

2022/03/19 | 12:55 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العملية شملت مسح وتطهير مناطق الزلاية والعوينات والبودور.

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