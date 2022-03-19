روسيا تسجل أقل من 500 وفاة و33 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

2022/03/19 | 12:57 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلنت السلطات الصحية الروسية عن تسجيلها خلال اليوم الأخير قرابة 500 وفاة و33 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد.وأكدت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي الفيروس التاجي في روسيا اليوم السبت أنها رصدت خلال الساعات الـ24 الماضية 32958 إصابة جديدة بالعدوى (مقابل 34442 إصابة في اليوم السابق)، ونقل 4564 من المرضى الجدد إلى المستشفيات.وارتفعت […]

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