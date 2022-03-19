شهد يستقر على 30 لاعباً لمواجهتي الإمارات وسوريا

2022/03/19 | 12:58 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن الجهازُ الفني للمنتخبِ الوطني بقيادة عبد الغني شهد، القائمةَ المُستدعاة لمباراتي الإمارات وسوريا ضمن التصفياتِ المؤهلة لمونديال قطر 2022.وضمت القائمة (30) لاعباً هم كلٌ من : جلال حسن، محمد حميد ، دلوفان مهدي، محمد شاكر ، أحمد إبراهيم، عباس قاسم ، حسن عبد الكريم، حسن رائد ، ابراهيم بايش ، مصطفى […]

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