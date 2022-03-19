رسمياً.. لقاء العراق والامارات في السعودية

2022/03/19 | 12:59 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن الاتحاد العراقي المركزي لكرة

القدم، اليوم السبت، عن تسلمه وبشكل

رسمي قراراً من الدولي "الفيفا" يقضي

بلعب مباراته امام المنتخب الاماراتي

ضمن تصفيات كأس العالم في السعودية "دون

اختياره"، مؤكداً اعت

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