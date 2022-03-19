القانون: الذهاب الى انتخابات مبكرة أمر مستبعد والمفاجأة اقرب

2022/03/19 | 13:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..استبعد النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الشمري , السبت , ان تذهب القوى السياسية الى حل البرلمان واجراء انتخابات مبكرة , مشيرا الى ان إمكانية حدوث مفاجأة سياسية في ظل استمرار المناقشات والحوارات بين الاطار والتيار وبقية القوى السياسية .تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً […]

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