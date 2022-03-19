قيادي كردي يدعو الديمقراطي والاتحاد للتوافق على مرشح واحد

2022/03/19 | 13:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد عضو حزب الاتحاد الوطني الكردستاني غازي كاكائي، أن انقسام الحزبين الكرديين الرئيسيين في سباق رئاسة الجمهورية ستكون له انعكاسات خطيرة على العراق.

وقال كاكائي إنه لايزال امام حزبي الاتحاد والديمقراطي عدة أيام للتوصل الى اتفاق والدخول بمرشح واحد لرئاسة الجمهورية، مضيفاً أن الاتحاد والإطار التنسيقي يمتلكون الثلث الضامن في مجلس النواب لذلك سوف لن تعقد جلسة اختيار رئيس الجمهورية من دون توافق الجميع او الاضطرار الى الذهاب لانتخابات مبكرة.

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