الديمقراطي الكردستاني: لا تسوية مع الاتحاد الوطني بشأن رئاسة الجمهورية حتى الآن

2022/03/19 | 13:02 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – نصار الحاج

أكد الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم السبت، عدم وجود تسوية أو توافق مع حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بشأن اختيار رئيس الجمهورية، لافتاً الى أن سيناريو اختيار رئيس الجمهورية في 2018 قد يتكرر ،لكن بصيغة مختلفة.

وقال عضو مجلس النواب النائب عن الحزب الديمقراطي ماجد شنكالي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "حتى الآن لا يوجد أي تقارب بين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكردستاني ،ولا يوجد أي شكل من أشكال التسوية والتوافق"، لافتاً الى أن"السيناريو الأقرب هو الذهاب بمرشح عن كل حزب وهذا تكرار مرة أخرى لسيناريو 2018 ولكن بصيغة مختلفة".

وأشار الى أن "مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبر أحمد هو الأقرب ليكون رئيساً للجمهورية".

وكان الاتحاد الوطني الكردستاني، قد أكد أمس الجمعة، أن منصب رئاسة الجمهورية لم يحسم بعد.

وقالت عضو مجلس النواب عن الاتحاد الوطني الكردستاني سوزان منصور، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "موقف الاتحاد الوطني وأحد وهو ترشيح الدكتور برهم صالح لولاية جديدة لرئاسة الجمهورية"، لافتة الى أن "ترشيح صالح ليس خياراً حزبياً بل على أساس الفضاء الوطني لأن رئيس الجمهورية يجب أن يكون مستقلاً عن أي حزب ويمثل جميع المكونات ".

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