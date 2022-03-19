البنك المركزي العراقي يبيع قرابة مليار دولار خلال أسبوع

2022/03/19 | 13:04 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق - فريق التحرير

بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الأمريكية خلال الأسبوع المنصرم قرابة المليار الدولار.

بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي خلال الأسبوع المنصرم أكثر من 900 مليون دولار

ونظم البنك خمس جلسات، وبلغ المجموع 914 مليونًا و473 ألفًا و907 دولارات في الجلسات الخمس، بارتفاع زاد عن 100 مليون دولار عن مجموع مبيعات الأسبوع الذي سبقه.

في بداية الأسبوع، سجلت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الأجنبية انخفاضًا يوم الأحد 13 آذار/مارس 2022، إلى نحو 181 مليون دولار.

واستمرت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الأجنبية بالانخفاض يوم الإثنين 14 آذار/مارس 2022، إلى أكثر من 155 مليون دولار.

وفي اليوم التالي، سجلت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الأجنبية ارتفاعًا يوم الثلاثاء 15 آذار/مارس 2022، إلى نحو 191 مليون دولار، بعد أن سجلت تراجعًا في مبيعاته لليومين السابقين.

كما سجلت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الأجنبية ارتفاعًا طفيفًا يوم الأربعاء 16 آذار/مارس 2022، إلى أكثر من 192 مليون دولار.

وفي ختام الأسبوع، سجلت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الأجنبية ارتفاعًا طفيفًا يوم الخميس 17 آذار/مارس 2022، إلى أكثر من 194 مليون دولار.

وكانت مبيعات البنك المركزي العراقي خلال الأسبوع الذي سبقه قد بلغت أكثر 800 مليون دولار.

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مبيعات البنك المركزي تتجاوز 800 مليون دولار خلال أسبوع

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