الصمت - فرات المحسن

2022/03/19 | 13:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فرات_المحسن كنت في الرابعة والعشرين من عمري حين أدخلتني الحرب موقدها .



حينها لم تعد عندي رغبة لمراجعة دفاتري أو إعادة قراءة ما دونته من قصائد خلال فترة الدراسة، ولا حتى في زمن البطالة التي نخرت روحي.



ومثلما خسرت كل ذلك، تركت ورائي أحلامًا كثيرةً وضجة حياة ببريقها الخلاب وكبواتها الموجعات.الراتب الأول لجندي كان يعني ليَّ الكثير.



في جميع الاحتمالات، ومهما قادني تفكيري نحو أشياء رغبت في طفولتي الاستحواذ عليه ......





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