بغداد.. القبض على أربعة ارهابيين خلال اليومين الماضيين

2022/03/19 | 13:10 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت قيادة شرطة بغداد، اليوم السبت، القبض على أربعة متهمين بالإرهاب خلال الـ48 ساعة الماضية في العاصمة.وذكر بيان للقيادة ورد لوكالة ايرث نيوز، ان “مفارز مديرية شؤون السيطرات والطرق الخارجية في قيادة شرطة بغداد تمكنت خلال الـ48 ساعة الماضية من القبض على أربعة متهمين بالإرهاب”.وأوضح البيان أن “مفارز سيطرة ابو غريب […]

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القبض على أربعة ارهابيين خلال اليومين الماضيين أولاً على ايرث نيوز.

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