نائب كردي يكشف عن أرقام خطيرة تخص الملف النفطي في كردستان

2022/03/19 | 13:10 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة /السليمانية… كشف النائب الكردي سوران عمر، السبت، عن أرقام خطيرة تخص الملف النفطي في إقليم كردستان العراق وإيرادات الإقليم.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال عمر في صفحته على فيس بوك وترجمته /المعلومة/، إنه “خلال شهر شباط الحالي قامت الحكومة العراقية ببيع النفط عن طريق ميناء جيهان التركي بسعر […]

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