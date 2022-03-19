أربعة قتلى في تحطم طائرة عسكرية أمريكية في النروج

2022/03/19 | 13:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اوسلو-(أ ف ب) – قتل أربعة أميركيين كانوا في طائرة عسكرية أميركية تحطمت في النروج أثناء مشاركتها في تدريبات ينظمها الحلف الأطلسي، على ما أعلنت القوات المسلحة النروجية السبت.وبعدما أفاد جهاز الطوارئ النروجي الجمعة عن فقدان طائرة عسكرية أميركية عليها طاقم من أربعة أفراد، ذكرت وزارة الدفاع في بيان أن “شرطة نوردلاند أكدت […]

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