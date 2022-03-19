2022/03/19 | 13:16 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في ظل الظروف المعملية، يمكن أن يعيش متحور "أوميكرون" من فيروس كورونا على أسطح مثل البلاستيك، والورق، والجلد ضعف المدة على الأقل مقارنًة بالسلالة الأصلية التي نشأت من ووهان في الصين، مما قد يساعد في تفسير كيف أصبح هذا المتحور معديًا للغاية.

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