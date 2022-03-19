30 لاعباً في القائمة النهائية للمنتخب الوطني بتصفيات المونديال

2022/03/19 | 13:16 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد … أعلن الجهازُ الفني للمنتخبِ الوطني القائمةَ المُستدعاة لمباراتي الإمارات وسوريا ضمن التصفياتِ المؤهلة لمونديال قطر 2022 .وذكر بيان تلقته وكالة /المعلومة/، أن “القائمة ضمت (30) لاعباً هم كلٌ من : جلال حسن، محمد حميد ، دلوفان مهدي، محمد شاكر ، أحمد إبراهيم، عباس قاسم ، حسن عبد الكريم، حسن رائد ، ابراهيم بايش […]

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