الجيش الأوكراني يؤكد مقتل قائد الجيش الثامن الروسي للمنطقة الجنوبية

2022/03/19 | 13:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الجيش الاوكراني مقتل قائد كبير في القوات الروسية خلال المعارك الاخيرة.

وأكدت قيادة الأركان الأوكرانية مقتل قائد الجيش الثامن للمنطقة الجنوبية للقوات الروسية الفريق آندريه موردفيتشيف.

وعن مسار العمليات العسكرية أشارت القيادة الى تدمير ثلاث طائرات مسيرة وثلاث مروحيات واربعة صواريخ روسية خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية.

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