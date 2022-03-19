ميسان تتصدر المحافظات بعدد تجار المخدرات ومتعاطيها

2022/03/19 | 13:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت ورشة عمل مختصة أقيمت بمدينة العمارة عن تصدر ميسان لمحافظات البلاد بعدد تجار ومتعاطي المخدرات.

وقال مدير الشرطة المجتمعية بقيادة شرطة ميسان المقدم جاسم محمد ان دائرته عقدت ورشة عمل بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة لتوعية وإرشاد مواطني ميسان حول ظاهرة تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية التي انتشرت بين شبابها.

من جهته أكد مدير العلاقات العامة والإعلام بمكتب مفوضية حقوق الإنسان ان عدد المحكومين بالمتاجرة وتعاطي المخدرات بلغ 857 متهما بينهم 20 امرأة و20 حدثا.

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