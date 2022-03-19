في حادثة هي السادسة من نوعها.. مصرع موظف حكومي بصعقة كهربائية في ديالى

2022/03/19 | 13:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ ديالىأفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بمصرع موظف حكومي بصعقة كهربائية بحادثة هي السادسة من نوعها في ديالى.وذكر المصدر لـ (بغداد اليوم)، أن "موظفاً حكومي توفي جراء صعقة كهربائية في منطقة شروين"، مبيناً أنه "سادس ضحية لصعقات الكهرباء في ديالى خلال 2022".

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