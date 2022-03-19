2022/03/19 | 13:32 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد القيادي في تحالف الفتح عبد الامير تعيبان، اليوم السبت، ان المصالح الحزبية والتدخلات الدولية أدت الى الانسداد الحاصل في العملية السياسية في العراق.وقال تعيبان في حديث لوكالة ايرث نيوز، ان “هناك اسباب كثيرة ادت الى الانسداد السياسي في العراق بشكل عام وبين الإطار والتيار وأدت الى العودة للمربع الأول”، مبيناً ان […]

ظهرت المقالة كشف أسباب الانسداد السياسي..



تعيبان لـ(ايرث نيوز): المحكمة الاتحادية لن تبقى مكتوفة الايدي أولاً على ايرث نيوز.

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