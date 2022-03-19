وكالة الاستخبارات تضبط 4 عجلات محملة بمواد كهربائية معدة للتهريب في كركوك

2022/03/19 | 13:33 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع أعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم السبت، أن وكالة الاستخبارات تمكنت من ضبط خرق على الانبوب الناقل للنفط في بابل، فيما أشارت إلى ضبط ٤ عجلات محملة بمواد كهربائية معدة للتهريب في كركوك. وذكر بيان، لخلية الاعلام الامني، تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية ومن خلال عملياتها الاستباقية للحد من حالات تهريب النفط ومشتقاته واستنادا لمعلومات استخباراتية دقيقة وبعمليتين منفصلتين، تمكنت مفارز للوكالة من ضبط خرق على احد الانابيب النفطية ضمن محافظة بابل يستخدم لتهريب النفط الخام"، مؤكداً أنه تم معالجة بالتعاون مع شركة خطوط الانابيب". وفي عملية منفصلة، أضاف البيان، أنه " تم ضبط اربع عجلات والقاء القبض على سائقيها، حيث كانت ثلاثة منها محملة بكابلات كهربائية وتقدر الحمولة (42) طن والعجلة الاخيرة محملة بمادة زيت المحركات وبحمولة (9) طن".وأشار إلى، أن "العجلات تم ضبطها في كركوك بالتعاون مع هيئة الجمارك وشرطة جمرك كركوك"، مبيناً أنه "تم اتخاذ الاجراءات اللازمة لإكمال الأوراق التحقيقية".

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