الحشد الشعبي يستنفر 1000 من مقاتليه استعدادا لـ” اعياد الربيع”

2022/03/19 | 13:35 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… أعلن الحشد الشعبي، السبت، عن استنفار 1000 من مقاتليه في 7 قواطع استعدادا لاعياد الربيع.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال الناطق باسم محور ديالى صادق الحسيني في حديث لـ/ المعلومة/،ان” مناطق خانقين ونواحيها شمال شرق ديالى تشهد بعد ايام احتفالات كبيرة بقدوم اعياد الربيع ما يعني تدفق […]

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