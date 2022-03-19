ولادة طفل نسر أصلع جديد في كاليفورنيا.. ومسؤولو الحماية البرية يطلبون مساعدة الناس لتسميته

2022/03/19 | 14:17 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رحبت سلطات الحياة البرية في وادي “بيغ بير” في كاليفورنيا بولادة طفل جديد لنسر أصلع.نقلت عملية ولادة النسر مباشرة على الهواء وشاهدها آلاف المشاهدين، وتطلب السلطات الآن مساعدة الجمهور لإعطاء المولود الجديد اسمًا

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