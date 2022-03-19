الاتحاد الوطني: لن يتم اختيار الرئيس الا عبر اتفاق الحزبين الكرديين

2022/03/19 | 14:18 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد عضو مجلس النواب عن الاتحاد الوطني الكردستاني آسو فيردون ان اختيار رئيس الجمهورية لن يتم من دون التوصل الى اتفاق بين الحزبين الكرديين الرئيسين.

وقال فريدون ان اللجوء الى خيار الاغلبية لا يمثل حلا على وفق الواقع السياسي العراقي وان حزبه قادر على تعطيل اختيار رئيس الجمهورية عبر الاخلال بالنصاب لكنه لا يعد ذلك معالجة للموقف.

ولفت الى ان جلسة مجلس النواب المقرر عقدها يوم السادس والعشرين من الشهر الجاري لن تشهد انتخاب رئيس الجمهورية من دون ان تتوافق الاطراف المشاركة بالعملية السياسية.

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