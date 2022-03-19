سياسي تركي يكشف عن شروط بوتين لإنهاء الحرب ضد أوكرانيا

2022/03/19 | 14:18 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف ابراهيم غالن كبير مستشاري الرئيس التركي عن أهم شروط الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لانهاء الحرب ضد أوكرانيا.

وقال غالن ان الرئيس التركي يرغب باستضافة الرئيسين الروسي والاوكراني على طاولة المفاوضات لكن شروط بوتين يمكن ان تقسم الى جزئين احدهما يسهل تنفيذه أما الثاني فإنه يعد أصعب بكثير.

وأضاف غالن ان الشرط الأول لبوتين يتمثل بعدم انضمام أوكرانيا لحلف الناتو وان لا تشكل تهديدا لروسيا لكن العقبة الأكبر في طريق المفاوضات هي مطالبة بوتين بتخلي أوكرانيا عن اقليم دونباس والاعتراف بأن شبه جزيرة القرم جزء من روسيا.

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