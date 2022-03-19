الاتحاد: لسنا مع أي تحالف سياسي حاليا والاطار هو الأقرب الينا

2022/03/19 | 14:22 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..نفى الاتحاد الوطني الكردستاني , السبت , انضمامه الى أي تحالف سياسي بالوقت الحاضر , مؤكدا ان الحزب لديه مشتركات مع بعض القوى السياسية وان الأقرب اليه سياسيا هو الاطار التنسيقي.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال عضو الكادر المتقدم في الحزب غياث السورجي في تصريح […]

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