الزراعة تحدد موعد حسم الاتفاق مع الموارد على الخطة الصيفية

2022/03/19 | 14:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

حددت وزارة الزراعة، اليوم السبت، موعد حسم الاتفاق مع وزارة الموارد المائية في الخطة الصيفية.

وقال المتحدث باسم الوزارة، حميد النايف، لـ(بغداد اليوم)، إن "خطة الوزارة للموسم الشتوي تضمنت زراعة الحنطة بنسبة 50%".

وأضاف النايف: "نحن على أعتاب الحصاد ونستعد للخطة الصيفية التي ستتضمن زراعة الرز والذرة الصفراء، حيث انه من المزمع عقد اجتماع في شهر أيار المقبل مع وزارة الموارد المائية لغرض الاتفاق على كمية الأراضي المطلوبة للزراعة".

وأوضح، أن "الوزارة تريد زراعة ثلاثة ملايين دونم، مع إمكانية زيادة العدد أو نقصانه قليلاً بحسب ما تحدده الموارد المائية للوزارة من كمية مياه".

وختم: "نتوقع أن نمضي بكامل الخطة التي تبلغ ثلاثة ملايين دونم نظراً لتوفر المياه والامطار من الموسم الشتوي الماضي".

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