روسيا تستخدم صواريخ أسرع من الصوت لقصف أوكرانيا

2022/03/19 | 14:28 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أنها استخدمت صواريخ “كينجال” الذي تفوق سرعته سرعة الصوت، لتدمير مخزن أسلحة تحت الأرض غربي أوكرانيا، الجمعة.وتفيد روسيا أن هذا الطراز من الصواريخ الذي يمكن التحكم به بشكل كبير، تعجز عن رصده كل أنظمة الدفاع الجوي.وذكرت وكالة “ريا نوفوستي” الحكومية الروسية للأنباء، أنها المرة الأولى […]

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