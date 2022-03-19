الاطار التنسيقي يكشف عن موقفه من جلسة التصويت على الرئيس الجديد

2022/03/19 | 14:28 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قوى الإطار التنسيقي سوف تشارك في الجلسة.

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