رغم الأزمات الاقتصادية.. بيع لوحات بـ33 مليون يورو في مزاد للفن السريالي

2022/03/19 | 14:29 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بلغت حصيلة مبيعات أول مزاد مخصص للرسامين السرياليين في باريس نظمته دار سوذبيز 33 مليون يورو، بينها 10 ملايين للوحة الرسام فرنسيس بيكابيا، وهو سعر قياسي لأعماله.

وبيعت لوحة «بافونيا» التي تعود إلى عام 1929، وتعتبر من أشهر لوحات بيكابيا في مقابل 10 ملايين يورو، محطمة الرقم القياسي السابق لأعمال الفنان والبالغ 8 ملايين يورو.

وطُرحت للبيع أربع من لوحات الرسام البلجيكي رينيه ماجريت، بينها اثنتان تعرضان للمرة الأولى في مزاد، هما «المنظر الشبح» التي بيعت مقابل 2.1 مليون يورو، و«قصر المحظية» التي بلغ سعرها قرابة مليوني يورو.

وأوضح بومبار، مدير المزاد، أن «السريالية عمرها 100 عام، لكنها لم تلق يوماً رواجاً كما الحال اليوم.



فأعمال ماجريت مرغوبة حالياً بالقدر عينه لأعمال وارهول، والطلب في السوق على أعمال بيكابيا يوازي الطلب على جيف كونز».

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