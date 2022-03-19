الأسدي: الإطار لم يحسم أمر مشاركته في جلسة اختيار رئيس الجمهورية

2022/03/19 | 14:29 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد القيادي في الإطار التنسيقي النائب أحمد الموسوي ان الاطار لم يحسم لغاية الان أمره بشأن المشاركة في جلسة البرلمان المخصصة للتصويت على رئيس الجمهورية.

وقال الموسوي ان مشاركة الاطار في جلسة البرلمان يوم السادس والعشرين من هذا الشهر متوقفة على نتائج المفاوضات والحوارات مع التيار الصدري مضيفا ان في حال عدم حصول اتفاق خلال الأيام المقبلة فإن الاطار سيقاطع الجلسة المخصصة للتصويت على رئيس الجمهورية الجديد.

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