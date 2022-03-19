شاهد بالفيديو.. لماذا امر صدام حسين بسجن الفنان باسم العلي وعدد من الفنانين العراقيين

2022/03/19 | 14:30 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: BDTaudeuay8

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