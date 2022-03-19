الفتح: امريكا اجهضت 4 محاولات لبناء منظومة دفاع جوي

2022/03/19 | 14:35 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..اتهم القيادي في تحالف الفتح عدي عبد الهادي، السبت، الولايات المتحدة الأميركية باجهاض 4 محاولات لبناء منظومة دفاع جوي في العراق.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال عبد الهادي في حديث لـ/ المعلومة/،ان “استراتيجية امريكا بعد احتلال بغداد في 2003 هي تدمير مقدرات البلاد واضعافها عسكريا والامثلة على […]

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