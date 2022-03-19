2022/03/19 | 14:35 - المصدر: وكالة المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/ بغداد..
اتهم القيادي في تحالف الفتح عدي عبد الهادي، السبت، الولايات المتحدة الأميركية باجهاض 4 محاولات لبناء منظومة دفاع جوي في العراق.
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خبر لا يحتاج توثيقاً وقال عبد الهادي في حديث لـ/ المعلومة/،ان “استراتيجية امريكا بعد احتلال بغداد في 2003 هي تدمير مقدرات البلاد واضعافها عسكريا والامثلة على […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفتح: امريكا اجهضت 4 محاولات لبناء منظومة دفاع جوي) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
اتهم القيادي في تحالف الفتح عدي عبد الهادي، السبت، الولايات المتحدة الأميركية باجهاض 4 محاولات لبناء منظومة دفاع جوي في العراق.
تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..
خبر لا يحتاج توثيقاً وقال عبد الهادي في حديث لـ/ المعلومة/،ان “استراتيجية امريكا بعد احتلال بغداد في 2003 هي تدمير مقدرات البلاد واضعافها عسكريا والامثلة على […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفتح: امريكا اجهضت 4 محاولات لبناء منظومة دفاع جوي) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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