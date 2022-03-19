حكومة أوكرانيا تعلن التنسيق مع روسيا لفتح 10 ممرات إنسانية

2022/03/19 | 14:37 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت الحكومة الأوكرانية أنها نسقت مع روسيا فتح 10 ممرات إنسانية، اليوم السبت، لإجلاء المدنيين من منطقة القتال المتواصل في أراضي البلاد.وقالت نائبة رئيس الوزراء الأوكرانية، إيرينا فيريشوك، أثناء موجز صحفي: “اليوم تم تنسيق 10 ممرات إنسانية”.وأشارت المسؤولة إلى أن أحد هذه الممرات سيتيح إجلاء المدنيين من مدينة ماريوبول المطلة على […]

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