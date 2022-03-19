نقص الحديد ..من مشاكل المكملات الغذائية 

2022/03/19 | 14:43 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..يختار العديد من الأشخاص تناول المكملات، على الرغم من أنه لا ينصح أبدا بتناول أكثر مما ينصح به الطبيب وفي الواقع، قد يؤدي تناول مستويات عالية من الزنك إلى نقص النحاس.وحسب ما ذكره موقع إكسبريس تقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية إن الزنك يساعد في تكوين خلايا وأنزيمات جديدة ومعالجة الكربوهيدرات والدهون والبروتينات […]

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