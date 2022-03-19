نَـقد تَـعامل الأَحْزاب مَـع الجَـبْـهَـة - عبد الرحمان النوضة

2022/03/19 | 14:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبد_الرحمان_النوضة مُحْتَوَيَات هذه الوَثِـقَـة 1) مَا هِي إشكالية الجَبْـهَـة 52) ما مَعْنَى "الجَبْهَة" ؟ 63) لـماذا يحتاج الشعب إلى جَبْهَة قِـوَى اليسار ؟ 84) ما هي المهمّة الأسبق، هل هي توحيد أحزاب اليسار، أم بناء جَبْهَة قِـوَى اليسار؟ 105) ما هي أهداف "جَبْهَة قِـوَى اليسار" ؟ 126) من هِيَ القِـوَى السياسية المؤهّلة لِلْمُشاركة في جَبْهَة قِـوَى اليسار؟ 137) شُروط العُضْ ......





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