روشتة جاهزة .. لنستغني عن قمح أوكرانيا وأرز المستوردين .. وعن العويل - بشير صقر

2022/03/19 | 14:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#بشير_صقر إمكانياتنا متوافرة ..



وخبراتنا متيسرة لتوفير احتياجاتنا من القمح والأرز وتوفير مياه الري والأرض الزراعيةبعيدا عن روسيا وأوكرانيا والمستوردين المصريين وعن حلب الفقراء بالضرائب،،،،،،،،لأن وطننا يعاني من ضيق مساحة الوادى والدلتا من الأرض الزراعية ، ويعاني أكثر من انعدام استصلاح الأراضي منذ عهد السادات ( ألغيت وزارة استصلاح الأراضي في عهده ).•ولأن الفلاح المصري ا ......





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