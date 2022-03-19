2022/03/19 | 14:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعود_سالم أركيولوجيا العدمالعودة المحزنة للقفص الزجاجي١٣٣ - نزول الستارالتساؤل القائم هو كيف يتمكن شخص ما من إختلاق نسخة جديدة من شخصيته الإجتماعية وإعطائها الصورة التي يريد دون الرجوع إلى الواقع الحقيقي ؟ كيف يمكن الحياة بشخصية مزدوجة ؟ وهل هذا محتمل على الإطلاق ؟ نستطيع أن نقول بأن جان-كلود رومان قد نجح في تحويل حياته إلى عمل مسرحي لا مثيل له من ناحية التمثيل و من ناحية السي ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نهاية المسرحية - سعود سالم) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نهاية المسرحية - سعود سالم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).