التغيّر المناخي قد يفاقم الحساسية لديك.. هذا ما كشفته دراسة

2022/03/19 | 14:48 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت دراسة جديدة نُشرت في مجلة Nature Communications أنّه بحلول نهاية القرن، يمكن أن يبدأ موسم ازدياد معدل حبوب الطلع قد يحدث قبل 40 يومًا من موعدها مقارنة مع العقود السابقة، بسبب الاحترار العالمي.يقول الباحثون أيضًا أن التعداد السنوي لحبوب الطلع يمكن أن يرتفع بنسبة تصل إلى 250٪.

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