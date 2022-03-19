نهاية مهلة تقديم العروض لشراء تشيلسي وجهة عربية صاحبة أكبر عرض

2022/03/19 | 14:51 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ بعد ما يقرب من ثلاثة أسابيع من التدقيق والتكهنات المكثفة، توشك الأمور على أن تصبح أكثر جدية ووضوحا في مسألة بيع نادي تشيلسي المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.فمع تجميد الحكومة البريطانية لأصول مالك تشيلسي، الملياردير الروسي، رومان أبراموفيتش، بزعم قربه من دائرة الرئيس فلاديمير بوتين، أصبح مستقبل “البلوز” على المحك.وانتهت […]

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