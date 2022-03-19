مانشستر يونايتد يعود لمطاردة هدف مورينيو

2022/03/19 | 14:52 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..عاد مانشستر يونايتد لمطاردة هدف قديم، لتدعيم خط الدفاع في الميركاتو الصيفي المقبل.ويعاني الشياطين الحمر من تذبذب مستوى الدفاع، بسبب أخطاء هاري ماجواير، وإصابات رافائيل فاران.ووفقًا لصحيفة “لاجازيتا ديللو سبورت” الإيطالية، فإن مانشستر يونايتد عاد لمطاردة الصربي نيكولا ميلينكوفيتش، مدافع فيورنتينا.وكان اللاعب هدفًا لمانشستر يونايتد في 2018، وقت تواجد المدرب […]

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