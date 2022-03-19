2022/03/19 | 14:55 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / سالم روضان الموسوي ..وأنت تطالع الأخبار يلفت نظرك موضوع مريب وكاد يشكل عامل مشترك بين جميع قادة العمل السياسي في العراق ، حيث تسمع منهم كلام في محاربة الفساد والإرهاب والدعوة إلى الإصلاح، بينما تجد أعمالهم منافية لذلك تماماً، والا بماذا نفسر تعمد هؤلاء القادة السياسيين إلى ترشيح او تعيين أشخاص في […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قادة العمل السياسي في العراق .. تشابه سلوك ام أهداف مشتركة؟) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قادة العمل السياسي في العراق .. تشابه سلوك ام أهداف مشتركة؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).