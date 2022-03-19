الحشد الشعبي يكشف عن 4 اهداف رئيسية لعمليات خانقين الامنية

2022/03/19 | 14:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

كشف الحشد الشعبي، اليوم السبت، عن أربعة اهداف رئيسية لعمليات خانقين الامنية.

وقال الناطق باسم محور ديالى صادق الحسيني في تصريح خاص لـ ( بغداد اليوم) إن "الحشد الشعبي اطلق ثلاث عمليات امنية في قاطع قضاء خانقين وريفها خلال 5 ايام وشملت 11 منطقة زراعية مترامية بمشاركة مفارز قتالية من 4 الوية لحشد الشعبي ".

واضاف ان "العمليات تهدف إلى انهاء اي خلايا نائمة في حوض نهر الوند والذي يمثل اهم المناطق التي تشكل تهديد امني لخانقين بالإضافة الى حماية خمسة طرق برية مهمة واكثر من 40 قرية فضلاً عن درء اي نشاط قرب حقول نفط خانة الاستراتيجية".

وأشار الحسيني الى ان "الحشد الشعبي خلال عمليات الامنية والتي كان اخرها اليوم اعادة الانتشار في 5 مناطق وشكل احزمة امنية حولها مع تعزيزها بنقاط إضافية"، لافتا الى ان "العمليات ستعزز جبهة خانقين وقراها وتمنع اي خروقات او هجمات ارهابية خاصة مع قرب اعياد الربيع".

وتقوم القوات الأمنية بين الحين والأخر بعمليات عسكرية لتأمين عدد من المناطق ومنع حدوث الخروقات التي تنفذها بها فلول داعش وخلاياه النائمة.

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